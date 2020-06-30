2020-06-30T17:02:45+03:00
Происшествия

Закопали во время игры: На пляже под Анапой в песке погиб восьмилетний мальчик

Ребенок оказался на дне ямы, которую вырыл с братом накануне
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Трагедия произошла в станице БлаговещенскойТрагедия произошла в станице БлаговещенскойФото: Виталий КАРНАУХ
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Шокирующая трагедия произошла на пляже в станице Благовещенской под Анапой. В песке во время игры погиб восьмилетний мальчик.

Как стало известно «КП-Кубань», семья с тремя детьми приехала на побережье из Краснодара 29 июня. В первый день взрослые разбили палатку, а дети в это время играли и вырыли глубокую яму на пляже.

Рано утром 30 июня два брата продолжили играть в яме. В тот самый момент, когда на ее дне находился младший, песок обвалился. Старший брат сразу позвал взрослых, которые стали откапывать своего ребенка. На место вызвали скорую помощь, но ни родителям, ни медикам спасти малыша не удалось.

- Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 8-летнего мальчика на песчаном пляже в районе станицы Благовещенской, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что 27 июня под Анапой ветром в море унесло надувную лодку с мужчиной и его восьмилетним сыном. Их удалось спасти после четырех часов поисков в 25 километрах от берега. Спасателям позвонил дайвер, который случайно заметил лодку, вышедшую в непогоду в море. В МЧС поблагодарили мужчину за бдительность и неравнодушие.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

На пляже под Анапой погиб ребенок, которого во время игры закопали в песок

На пляже в станице Благовещенской погиб ребенок. Взрослые пришли на пляж и разбили палатку для отдыха, в это время дети сами играли в песке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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