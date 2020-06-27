«Спасены, живы!»: Под Анапой отец и восьмилетний сын провели несколько часов в открытом море

Поисково-спасательная операция в Черном море в окрестностях поселка Сукко завершилась успешно. Днем 27 июня 47-летний мужчина из Москвы со своим восьмилетним сынишкой вышел в море на лодке из Варваровской щели.

Усиливающийся отжимной ветер, который господствовал в этот день, стал уносить плавсредство в открытое море. Сил побороть течение и волны у отца не было.

То, что лодка с мужчиной и мальчиком стала пропадать из виду заметил случайный очевидец, который следил за горизонтом в бинокль. Он-то и поднял тревогу.

- В 13:25 поступило сообщение о том, что в районе села Сукко в акваторию Черного моря унесло надувное плавсредство с людьми, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Немедленно была развернута поисково-спасательная операция. В ней принимали участие 14 человек и 6 единиц техники. В небо был поднят вертолет Ми-8, на берегу установили наблюдательные посты.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Поиски с воздуха дали свой результат. Спасатели смогли разглядеть зеленую лодку. В ней находились мужчина и мальчик, они живы и доставлены на берег.

- В 17 часов пропавшие обнаружены и подняты на борт вертолета, состояние здоровья удовлетворительное. Доставлены в аэропорт города-курорта Геленджик, переданы медикам, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Мальчик и мужчина оказались живы, их передали медикам

Напомним, что 27 июня в администрации Анапы сообщили о запрете использования катамаранов и надувных плавсредств из-за усиления отжимного северо-восточного ветра.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Ищут с вертолета: в Анапе в море унесло двух отдыхающих на надувной лодке

- Поступило сообщение о том, что в районе села Сукко в акваторию Черного моря унесло надувное плавсредство с людьми, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (подробности)