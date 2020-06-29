«Их сдуло за горизонт всего за полчаса»: Отца с ребенком, унесенных в открытое море, заметил дайвер из Анапы

Не все герои носят плащи. Некоторым из них привычнее в акваланге. Дайвер из Анапы Тимур Чки в субботу 27 июня помог спасти жизни 47-летнего мужчины и его восьмилетнего сына, которых унесло в открытое море на надувном каяке. Именно он заметил, что надувной каяк ветром уносит далеко к горизонту и сообщил об этом спасателям.

Тимур уже несколько лет возглавляет дайвинг-клуб в Варваровской щели, что рядом с поселком Сукко под Анапой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787471" frameborder="0"></iframe> В Анапе в открытом море в 25 километрах от берега спасли мужчину и восьмилетнего мальчика на надувном каяке.

- В этот день был сильный ветер, и мы работали с оборудованием на берегу. Я сразу обратил внимание на каяк, который около часа дня вышел в море, он был такой один. Понятно, что ребята приезжие. Ветер меняться не собирался, а опыт подсказывал, что дело ничем хорошим не закончится. Я стал наблюдать за ними, - рассказывает Тимур Чки.

Мужчина говорит, что лодку унесло к горизонту всего за полчаса. Дайвер взял бинокль.

- Они не подавали никаких сигналов бедствия, скорее всего, просто не понимали, что оказались в беде. У нас есть в распоряжении лодка, но ветер был такой силы, что мы не рискнули выйти в море, поэтому позвонили спасателям, - продолжает он.

Тимур говорит, что подобные случаи на побережье происходят каждое лето Фото: Дайвин Клуб "Дельфин"

Вскоре надувной каяк и вовсе исчез из вида. Тимур поднялся на возвышенность и увидел, что мальчик и мужчина пытаются махать руками и просить о помощи. В это время на суше уже разворачивалась поисково-спасательная операция. В ней принимали участие 14 человек и 6 единиц техники. В небо подняли вертолет Ми-8, а по береговой линии стали разворачивать наблюдательные посты. С берега зеленый каяк уже не было видно.

На счету у спасателей была каждая минута, нужно было успеть до заката. Ведь ночью поиски в море продолжать невозможно, а, значит, шансы на спасение уменьшились бы.

После почти четырех часов поиска спасатели с вертолета заметили каяк в 25 километрах от берега. Мальчика и мужчину подняли на борт и доставили в Геленджик живыми и здоровыми. Они сгорели на солнце и очень хотели воды.

Лодку с мужчиной и мальчиком нашли в 25 километрах отберега

- Поднялся ветер, унес в море. Спасатели спасли. Спасибо им большое, - спасенный мужчина после приземления в Геленджике был немногословен, а его белокурый сынишка сжимал в руках бутылку воды. Они приехали недавно из Москвы и хотели поплавать вдоль берега.

Мужчина и ребенок обгорели и хотели воды

Наверняка, отец представляет, что могло случиться с ним и его сыном, если бы на зеленый каяк не обратил внимания Тимур, а спасатели не отыскали их до заката солнца. К сожалению, подобная беспечность не редкость.

- Подобные случаи происходят регулярно. За лето по пять-шесть раз приходится плыть, доставать, возвращать на берег. Кто на матрасе, кто на лодке выходит в море, а потом ветер их уносит, - буднично говорит Тимур. – И в этот раз сами бы помогли, но дуло слишком сильно.

Дайвер говорит, что спасенные не выходили с ним на связь.

- Да и не нужно. Я это сделал не ради благодарностей. Хорошо, что все так удачно сложилось, - скромничает мужчина.

В региональном управлении МЧС России поступок оценили и адресовали теплые слова в адрес дайвера.

- Выражаем Тимуру благодарность за активную гражданскую позицию, проявленные бдительность и неравнодушие, которые помогли спасти жизни двух человек, - отмечают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Беспечного отца наказывать не будут, но спасатели напоминают отдыхающим, что нужно соблюдать элементарные требования безопасности на воде – не купаться в запрещенных местах и состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра и следить за всеми предупреждениями. 27 июня в Анапе из-за сильного отжимного ветра было запрещено пользоваться надувными плавсредствами и катамаранами.

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Поисково-спасательная операция в Черном море в окрестностях поселка Сукко завершилась успешно. Днем 27 июня 47-летний мужчина из Москвы со своим восьмилетним сынишкой вышел в море на лодке из Варваровской щели.

Усиливающийся отжимной ветер, который господствовал в этот день, стал уносить плавсредство в открытое море. Сил побороть течение и волны у отца не было (подробности)

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- Поступило сообщение о том, что в районе села Сукко в акваторию Черного моря унесло надувное плавсредство с людьми, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (подробности)