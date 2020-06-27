2020-06-27T16:12:22+03:00
Происшествия

Ищут с вертолета: в Анапе в море унесло двух отдыхающих на надувном матрасе

Поисково-спасательная операция развернулась близ поселка Сукко
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Поисковая операция началась 27 июняПоисковая операция началась 27 июняФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

В акватории Черного моря ищут двух туристов, которых на надувном матрасе ветром унесло от берега в открытое море. К поискам привлечена авиация. О ЧП стало известно в 13:25 в субботу 27 июня.

- Поступило сообщение о том, что в районе села Сукко в акваторию Черного моря унесло надувное плавсредство с людьми, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Анапе ищут унесенных в море туристов

00:00
00:00

Немедленно была развернута поисково-спасательная операция. В ней принимают участие 14 человек и 6 единиц техники. Поиски с воздуха ведутся при помощи вертолета Ми-8.

-К месту направлена оперативная группа Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - добавили в экстренном ведомстве.

Напомним, что 27 июня в администрации Анапы сообщили о запрете использования катамаранов и надувных плавсредств из-за усиления отжимного северо-восточного ветра.

«КП» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анапа: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодарском крае для посетителей открылись музеи и выставочные залы
Готов к обсуждению: опубликован проект Генплана Краснодара
В Краснодаре скончались два пациента с коронавирусом
В Анапе из-за сильного ветра запретили плавать на матрасах и катамаранах
Умер заслуженный артист Кубани Эдуард Казарян
На Кубани спасли пастуха, который натянул кольцо на половой орган и проходил с ним два дня
Столик забронирован: в Краснодарском крае начали работу кафе и рестораны
Источником запаха газа в центра Краснодара стала цистерна, сданная на металлолом
Курорты Кубани готовы встречают туристов: температура воды в Черном море достигла 25 градусов
Жизнь налаживается: в Краснодарском крае снова появились пробки на пути к морю
Роспотребнадзор отменил требование справки об отсутствии коронавируса для отдыха в санаториях
Новые случаи заболевания коронавирусом в Краснодарском крае: 27 июня подтверждено 58 диагнозов
Следователи начали проверку после сноса единственного жилья женщины-инвалида из Анапы
Губернатор поздравил кубанцев с Днем молодежи
Вениамин Кондратьев подписал постановление о послаблениях с 27 июня
В Краснодаре представили проект благоустройства сквера Казачьей Славы
На пересечении улиц Красноармейской и Ленина ограничат движение транспорта и пешеходов
В Сочи построят новый скейт-парк
В краснодарском парке Солнечный остров снесли изгородь, мешающую подходу к реке
В Сочи открыли памятник герою-летчику Великой Отечественной войны
На Кубани рейсовый автобус влетел в легковушку
При строительстве дальнего западного обхода Краснодара нашли незаконно арендованный участок земли
Незаконные линии связи на ЛЭП могут привести к трагедии
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
В Краснодаре жители жалуются на едкий запах газа