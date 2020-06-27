Ищут с вертолета: в Анапе в море унесло двух отдыхающих на надувном матрасе

В акватории Черного моря ищут двух туристов, которых на надувном матрасе ветром унесло от берега в открытое море. К поискам привлечена авиация. О ЧП стало известно в 13:25 в субботу 27 июня.

- Поступило сообщение о том, что в районе села Сукко в акваторию Черного моря унесло надувное плавсредство с людьми, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Анапе ищут унесенных в море туристов 00:00 00:00

Немедленно была развернута поисково-спасательная операция. В ней принимают участие 14 человек и 6 единиц техники. Поиски с воздуха ведутся при помощи вертолета Ми-8.

-К месту направлена оперативная группа Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - добавили в экстренном ведомстве.

Напомним, что 27 июня в администрации Анапы сообщили о запрете использования катамаранов и надувных плавсредств из-за усиления отжимного северо-восточного ветра.

«КП» следит за развитием событий.