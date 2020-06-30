2020-06-30T22:21:52+03:00
Происшествия

Метровая яма в песке: Опубликовано фото с места гибели ребенка на пляже под Анапой

Мальчика засыпало песком во время игры
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Семья остановилась в палатке на песчаном барханеСемья остановилась в палатке на песчаном барханеФото: Виталий КАРНАУХ
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Опубликовано фото с места гибели восьмилетнего мальчика, который погиб, играя на пляже в Анапе. Ребенка засыпало песком в яме, которую он выкопал со старшим братом. На снимке видно, что дети смогли выкопать ров глубиной более метра.

Место трагедии Фото: Анапская межрайонная прокуратура

Место трагедии Фото: Анапская межрайонная прокуратура

Семья с тремя детьми приехала на отдых «дикарями» в станицу Благовещенскую из Краснодара. Лагерь взрослые разбили на песчаном бархане 29 июня.

Дети в это время копали яму, а проснувшись рано утром на следующий день продолжили играть. В какой-то момент на глазах у старшего брата песок обвалился на восьмилетнего мальчика.

Ребенок позвал родителей, который смогли откопать младшего сына и вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти мальчика.

- Смерть наступила в результате механической асфиксии песком, - сообщают в Анапской межрайонной прокуратуре.

На место трагедии прибыли начальник полиции Анапы, руководитель местного следственного отдела и межрайонный прокурор. В СК возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

- Ход расследования уголовного дела находится на контроле в межрайонной прокуратуре, - заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, что 27 июня под Анапой ветром в море унесло надувную лодку с мужчиной и его восьмилетним сыном. Их удалось спасти после четырех часов поисков в 25 километрах от берега. Спасателям позвонил дайвер, который случайно заметил лодку, вышедшую в непогоду в море. В МЧС поблагодарили мужчину за бдительность и неравнодушие.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Закопали во время игры: На пляже под Анапой в песке погиб восьмилетний мальчик

- Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 8-летнего мальчика на песчаном пляже в районе станицы Благовещенской, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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