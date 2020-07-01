Прокуратура в Сочи выявила нарушения в ходе реализации нацпроекта по ремонту дорог

1 Июль 2020 2020-07-01T08:15:06+03:00

В Сочи прокуратура нашла нарушения при реализации нацпроекта. Фото Прокуратура КК

Чиновник оштрафован за нарушения в проведении аукционов

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Прокуратура Центрального района Сочи в ходе проверки контрактной системы по закупкам для муниципальных нужд при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обнаружила, что МКУ г. Сочи «Управление автомобильных дорог» утвердило документацию для аукционов с серьезными нарушениями закона.

В частности, в документах обозначены противоречивые сроки действия банковских гарантий.

В результате, в отношении директора МКУ прокуратура возбудила дело об административном правонарушении,

- По результатам рассмотрения постановления УФАС по Краснодарскому краю руководитель муниципального казенного учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа, - сообщает краевая прокуратура.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Сочи досрочно, с опережением планового срока на 4 месяца выполнены работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU