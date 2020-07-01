Почти 2800 участков открылись на Кубани в основной день голосования по поправкам в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T12:56:26+03:00

На Кубани работают почти 2800 участков по голосованию. Фото Крайизбирком

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На Кубани в основной день голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию России с 8 утра открылись 2799 постоянных избирательных участков.

1 июля по Указу Президента РФ объявлен выходным днем.

- В течение пяти дней голосования, с 25 июня, получили бюллетени для голосования 2 464 333 человека, что составляет 58,4% от общего количества граждан, включенных в списки участников голосования на территории Краснодарского края,- сообщает краевой избирком.

На всех участках соблюдаются предписания Роспотребнадзора.

На входе у желающих проголосовать измеряется температура, а также выдаются средства индивидуальной защиты- маски и перчатки. Данные паспорта на участке можно показать на расстоянии, а для заполнения бюллетеня предусмотрена одноразовая ручка.

Членам участковых комиссий запрещено входить в квартиры тех, кто изъявил желание проголосовать дома. При этом хозяева жилья могут заполнить бюллетени, не выходя наружу.

«Комсомолка» ведет текстовую трансляцию с избирательных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU