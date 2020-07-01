2020-07-01T12:58:54+03:00
Общество

В Сочи досрочно по поправкам в Конституцию проголосовало около половины избирателей

246 избирательных участков на курорте открылись 1 июля в 08:00
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи досрочно проголосовало коло половины избирателей. Фото мэрии СочиВ Сочи досрочно проголосовало коло половины избирателей. Фото мэрии Сочи
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Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 20 часов. До 17 часов горожане могут подать в избиркомы заявки для голосования на дому.

В Сочи в списки для голосования внесены 377 тысяч избирателей.

Многие из них уже воспользовались возможностью проголосовать досрочно. Подобная мера принята во избежание рисков для здоровья людей.

- Нам удалось избежать скопления людей на участках, при этом дать возможность высказать своё мнение по поправкам в Конституцию России. За период досрочного голосования явка составила более 50%, - рассказала председатель избирательной комиссии города Валентина Ткачёва.

Напомним, в Краснодарском крае сегодня работают 2799 участков. Все они открыты до 20:00. При себе нужно иметь паспорт.

«Комсомолка» ведет текстовую трансляцию с избирательных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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