В Сочи досрочно по поправкам в Конституцию проголосовало около половины избирателей

1 Июль 2020 2020-07-01T12:58:54+03:00

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Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 20 часов. До 17 часов горожане могут подать в избиркомы заявки для голосования на дому.

В Сочи в списки для голосования внесены 377 тысяч избирателей.

Многие из них уже воспользовались возможностью проголосовать досрочно. Подобная мера принята во избежание рисков для здоровья людей.

- Нам удалось избежать скопления людей на участках, при этом дать возможность высказать своё мнение по поправкам в Конституцию России. За период досрочного голосования явка составила более 50%, - рассказала председатель избирательной комиссии города Валентина Ткачёва.

Напомним, в Краснодарском крае сегодня работают 2799 участков. Все они открыты до 20:00. При себе нужно иметь паспорт.

«Комсомолка» ведет текстовую трансляцию с избирательных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU