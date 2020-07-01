2020-07-01T11:19:25+03:00
Общество

В Сочи туристов принимают более 170 санаториев и отелей

Отпуск на курорте проводят 45 тысяч россиян
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи туристов принимают более 170 санаториев и отелей.В Сочи туристов принимают более 170 санаториев и отелей.Фото: Юлия БАРАНОВА
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В Сочи 1 июля открылись 172 предприятий туриндустрии, в том числе 33 санатория. На курорте здравницы принимают гостей, выполняя все требования Роспотребнадзора.

- Объекты размещения приняли около 45 тысяч отдыхающих – это примерно четверть от развернутых койко-мест. Номерной фонд здравниц Сочи позволяет принимать более 200 тысяч человек единовременно, - сообщил заместитель главы города, курирующий в мэрии туристическую сферу, Владимир Пушкарёв.

По данным федеральных туроператоров после снятия ограничений число броней в Сочи выросло до 1000 в день. Около 300 заявок поступают ежедневно в сочинские турфирмы. Большинство туристов едут в Сочи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинской и Свердловской областей, Новосибирска, Башкирии и Поволжья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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