2020-07-01T13:06:54+03:00
Общество

Более сотни школ в Краснодарском крае получат новое оборудование

На эти цели из краевого бюджета в текущем году направлено 450 миллионов рублей
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Кубанские школы получат новое оборудование. Фото администрация КККубанские школы получат новое оборудование. Фото администрация КК
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В рамках нацпроекта «Образование» для 101 школы региона закупается оборудование в кабинеты физики, химии, биологии, а также в инженерные, медико-биологические и агротехнические классы.

Многое из этого не менялось в школах годами, и оборудование стало уже непригодно к использованию.

– Уже заключены контракты на сумму более 350 млн рублей. К 1 сентября будут обновлены предметные кабинеты в 101 школе во всех муниципальных образованиях, – рассказали в краевом министерстве образования.

Новое оборудование получат школы в городах и сельских районах Кубани. В прошлом году новое оборудование в кабинеты по различным учебным дисциплинам поступили более чем в 130 школ края.

Ранее "Комсомолка" писала о том,что в Тихорецком районе в рамках нацпроекта по благоустройству готовится к сдаче новый сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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