2020-07-01T14:41:13+03:00
Общество

В Сочи 10 участков голосования оборудованы КОИБами

К 14 часам здесь отмечают почти 80% - ную явку
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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10 участеов в Сочи оборудованы КОИБами. Фото мэрии Сочи10 участеов в Сочи оборудованы КОИБами. Фото мэрии Сочи
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Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) сканирует бумажные бюллетени и производит подсчёт голосов в автоматическом режиме.

Четыре участка с такими устройствами находятся в Центральном районе курорта, ещё по три - в Лазаревском и Хостинском.

Участок в Музее истории Сочи на улице Воровского – один из таких. К основным спискам здесь добавились ещё 242 человека – в основном туристы, голосуюшие по предварительной заявке на выезде.

- Явка оказалась неожиданно высокой. Вместе с теми показателями, которые были зафиксированы на предварительном голосовании, мы видим, что к 14:00 явка избирателей составила 80%, - рассказала председатель участковой избирательной комиссии №46-54 Елена Галищева.

Голосование продолжится до 20 часов. По данным крайизбиркома, к полудню в регионе в нем приняли участие более 74% избирателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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