В ночь на 1 июля в Усть-Лабинском районе сгорел дом

1 Июль 2020 2020-07-01T14:53:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сигнал о загоревшемся домовладении на пуль диспетчера пожарно-спасательного гарнизона в Усть-Лабинском районе поступил в 23:14 ночи 30 июня. В станицу Некрасовскую, к месту возгорания, немедленно выехали силы и средства МЧС России. Дорога заняла около 15 минут, по прибытии пожарные установили, что горит хозяйственная постройка на территории 75 кв.м.

- В тушении было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава, подан ствол «Б» и ствол «Курс-8», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уже через считанные минуты горение удалось локализовать. Одолеть горящее здание смогли в 23:53. К счастью, ни пострадавших, ни погибших не оказалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/788115" frameborder="0"></iframe> Пожар в станице Некрасовской.Видео: соцсети

Напомним, ранее ЧП произошло в станице Казанской. Во время движения в телеге трактора загорелось сено. Водитель принялся маневрировать, пытаясь скинуть горящее сено. В итоге загорелось поле, объем сгоревшей плантации составил 1500 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU