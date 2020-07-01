2020-07-01T15:54:11+03:00
Общество

Губернатор Кубани проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Глава региона подчеркнул важность участия в голосовании для всех жителей края
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Губернатор Кубани побывал на избирательном участке вместе с семьей. Фото администрации краяГубернатор Кубани побывал на избирательном участке вместе с семьей. Фото администрации края
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Вместе со своей семьей губернатор Кубани в середине дня посетил избирательный участок в станице Динской. Явка на голосование по внесению изменений в Конституцию в регионе чрезвычайно высока.

Уже к полудню, по данным краевого избиркома, на участки пришли более 74% от списочного состава избирателей.

Проголосовав, губернатор отметил, что столь высокая активность людей неудивительна.

- Поправки в конституцию – это возможность сохранить страну стабильной и развивающейся, сильной державой. Возможность, чтобы в нашей стране был сильный президент. Это значит, что у моих детей, у всех россиян будет уверенное завтра, – сказал Кондратьев. – Я благодарен жителям края за большую активность. Это важно – прийти на избирательные участки и выразить свое мнение.

1 июля на Кубани работают почти 2800 постоянных участков для голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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