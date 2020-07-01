Губернатор Кубани проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Вместе со своей семьей губернатор Кубани в середине дня посетил избирательный участок в станице Динской. Явка на голосование по внесению изменений в Конституцию в регионе чрезвычайно высока.
Уже к полудню, по данным краевого избиркома, на участки пришли более 74% от списочного состава избирателей.
Проголосовав, губернатор отметил, что столь высокая активность людей неудивительна.
- Поправки в конституцию – это возможность сохранить страну стабильной и развивающейся, сильной державой. Возможность, чтобы в нашей стране был сильный президент. Это значит, что у моих детей, у всех россиян будет уверенное завтра, – сказал Кондратьев. – Я благодарен жителям края за большую активность. Это важно – прийти на избирательные участки и выразить свое мнение.
1 июля на Кубани работают почти 2800 постоянных участков для голосования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Краснодарском крае 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция
1 июля 2020 года в Краснодарском крае проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ (читать далее)
ИСТОЧНИК KP.RU