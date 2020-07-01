В Сочи около 15 тысяч жителей проголосовали на дому
В Сочи около 15 тысяч жителей проголосовали дома. В основном, это избиратели, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на участки, а также - многодетные семьи.
- Члены избирательной комиссии приходили на домашнее голосование в защитных халатах, масках и перчатках. Все избиратели получали индивидуальный комплект для голосования, - сообщила председатель городской избирательной комиссии Валентина Ткачёва.
Вместе с членами избирательных комиссий на дом выезжали и наблюдатели. Всего за ходом голосования на курорте следили 1500 человек, которые прошли необходимое обучение.
Как сообщалось ранее, туристы могли проголосовать на участках, которые были открыты в аэропорту и на вокзалах.
ИСТОЧНИК KP.RU