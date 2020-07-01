На Кубани прогнозируют аномальную жару до +39

1 Июль 2020 2020-07-01T21:02:56+03:00

При этом осадков не ожидается

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Синоптики готовят неутешительные прогнозы для жителей Кубани, уже изнывающих от жары. Оказывается, это не предел. В ближайшие дни отметки будут повышаться.

До конца рабочей недели температура днем ожидается 35-36 градусов, а в выходные дни, 4 и 5 июля, поднимется до +38. Причем такая знойная погода установится на всей территории края. А уже с 6-го числа жителям края придется нелегко - метеорологи прогнозируют жару до +39. И, судя по тому, что осадков не ожидается, духота будет стоять нестерпимая.

Напомним, ранее сообщалось, что Кубань этим летом ждет не только жара, но и сход селей.

ВАЖНО!

Спасатели напоминают правила безопасности в знойную погоду:

- надевайте светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка);

- не забывайте головной убор;

- выходя на улицу, старайтесь чаще находиться в тени;

- не употребляйте спиртное;

- при тепловом ударе немедленно переходите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте прохладной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU