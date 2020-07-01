В Краснодарском крае поправки в Конституцию поддерживают 90% избирателей

1 Июль 2020 2020-07-01T23:16:55+03:00

По данным крайизбиркома, нарушений выявлено не было.

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Голосование за поправки в Конституцию РФ длилось 7 дней. Начиная с 25 июня жители Краснодарского края могли проявить свою гражданскую позицию, бросив бюллетень в переносную урну. Для тех, кто не смог проголосовать досрочно, 1 июля открылись стационарные избиральные участки. В регионе их всего 2799. Работали они весь день. После 20:00 начался подсчет голосов. Вся процедура проходит в присутствии наблюдателей.

Уже известны предварительные итоги. По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», 232806 человек (90,13%) поддерживают поправки в Конституцию, против проголосовали 24247 жителей (9,39%).

Результаты эти не окончательные. Подсчет голосов будет продолжаться всю ночь. Итоги голосования будут объявлены не раньше 2 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что нарушения 1 июля и в предыдущие дни голосования не зафиксированы.

ИСТОЧНИК KP.RU