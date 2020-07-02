На Кубани участковый торговал марихуаной прямо на рабочем месте
Сотрудники оперативно - розыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД по краю провели операцию по выявлению коррупции в рядах сотрудников внутренних дел.
В Крымском районе им удалось выяснить, что местный участковый, 36-летний старший лейтенант полиции организовал настоящий локальный бизнес по сбыту наркотиков.
Оперативники, под видом покупателей, обратились к старлею прямо на территории участкового пункта с просьбой продать им марихуаны. Не моргнув глазом, страж правопорядка тут же сбыл им почти 4 с половиной грамма «травы».
Кроме того, в ходе дальнейшей разработки, сотрудникам службы собственной безопасности удалось выявить причастность бравого полицейского еще и к вымогательству взятки в 150 тысяч рублей у одного из местных жителей за непривлечение последнего к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков.
Все эти обстоятельства изложены в рапорте в адрес регионального руководства ГУ МВД.
- Проверка по материалам, полученным оперативниками в отношении участкового продолжается,- рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU