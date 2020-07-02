На Кубани участковый торговал марихуаной прямо на рабочем месте

2 Июль 2020 2020-07-02T08:26:13+03:00

Участковый на Кубани торговал наркотиками на рабочем месте. Фото ГУ МВД по краю

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Сотрудники оперативно - розыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД по краю провели операцию по выявлению коррупции в рядах сотрудников внутренних дел.

В Крымском районе им удалось выяснить, что местный участковый, 36-летний старший лейтенант полиции организовал настоящий локальный бизнес по сбыту наркотиков.

Оперативники, под видом покупателей, обратились к старлею прямо на территории участкового пункта с просьбой продать им марихуаны. Не моргнув глазом, страж правопорядка тут же сбыл им почти 4 с половиной грамма «травы».

Кроме того, в ходе дальнейшей разработки, сотрудникам службы собственной безопасности удалось выявить причастность бравого полицейского еще и к вымогательству взятки в 150 тысяч рублей у одного из местных жителей за непривлечение последнего к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков.

Все эти обстоятельства изложены в рапорте в адрес регионального руководства ГУ МВД.

- Проверка по материалам, полученным оперативниками в отношении участкового продолжается,- рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU