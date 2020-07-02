2020-07-02T12:09:19+03:00
Происшествия

На Кубани уволили участкового, торговавшего марихуаной на рабочем месте

Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело
Галина КОПЫЛОВА
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В отношении него будет принято решение в соответствии с действующим законодательствомВ отношении него будет принято решение в соответствии с действующим законодательством
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Напомним, в Крымском районе оперативники узнали, что 36-летний участковый сбывал наркотики на работе. Его задержали, когда он пытался продать 4,5 грамма марихуаны. Кроме того, полицейского заподозрили еще и в вымогательстве 150 тысяч рублей.

После проверки стража порядка уволили.

- По результатам служебной проверки в ГУ МВД России по Краснодарскому краю принято решение об увольнении сотрудника полиции из ОВД по отрицательным мотивам. Так же в отношении него будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани задержали начальника отдела МВД за пьяную езду. За рулем дорогой иномарки был полковник из Гулькевичского района. Начальник отдела будет оштрафован, сейчас оперативники по данному факту проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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