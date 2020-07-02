2 Июль 2020 2020-07-02T10:34:10+03:00

В Сочи в ДТП с тремя иномарками пострадал подросток. Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи

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В Сочи произошла авария с тремя автомобилями. В ДТП получил травмы 15-летний подросток. Кроме того, амбулаторная помощь была оказана еще двум пассажирам иномарок.

Три иномарки столкнулись в центре курорта – на улице Театральной, у дома № 8.

- По предварительным данным водитель Nissan «догнал» Volkswagen. Эту иномарку от сильного удара бросило вперед и она врезалась в Chevrolet, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Ранее сообщалось, что в Сочи в аварии с такси пострадали пять человек. ДТП произошло в Адлерском районе Сочи, на перекрестке улицы Воскресенской с Олимпийским проспектом 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU