ФСБ пресекла деятельность группы «черных оружейников», в которую входили и жители Кубани

2 Июль 2020 2020-07-02T13:38:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральной службой безопасности России пресечена деятельность преступной группы, состоящей из 13 жителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кемеровской области - Кузбасса, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев.

Эти люди занимались восстановлением боевых свойств гражданского оружия, а также образцов вооружения, найденного в местах боев времен Великой Отечественной войны. Оружие затем готовилось к нелегальной продаже.

В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 2 пулемета, 6 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов,

- Изъяты также 30 винтовок и карабинов, 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тысяч патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия.

Пресечена деятельность пяти подпольных мастерских, оснащенных специализированным оборудованием,- говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU