ФСБ пресекла деятельность группы «черных оружейников», в которую входили и жители Кубани
Федеральной службой безопасности России пресечена деятельность преступной группы, состоящей из 13 жителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кемеровской области - Кузбасса, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев.
Эти люди занимались восстановлением боевых свойств гражданского оружия, а также образцов вооружения, найденного в местах боев времен Великой Отечественной войны. Оружие затем готовилось к нелегальной продаже.
В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 2 пулемета, 6 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов,
- Изъяты также 30 винтовок и карабинов, 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тысяч патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия.
Пресечена деятельность пяти подпольных мастерских, оснащенных специализированным оборудованием,- говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
ИСТОЧНИК KP.RU