В Краснодаре родители девочки, которую чуть не убила бутылка с водой, в полицию не обращались

2 Июль 2020 2020-07-03T00:04:01+03:00

За секунду до падения бутылки. Фото: кадр из видео.

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Этот инцидент вот уже несколько дней обсуждают краснодарцы. Напомним, ранее в соцстеях появилась запись с камер видеонаблюдения, установленная во дворе многоэтажки на Проспекте Чекистов. На кадрах видно, как около подъезда гуляет девочка. Она поднимается по ступенькам и заходит под козырек. Уже через секунду на него рухнула пятилитровая бутылка с водой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="498" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/788415" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре хулиганы сбросили с высоты на девочку бутылку с водой Видео: vk.com/krd_chp.

Судя по всему сбросили ее с большой высоты - удар был громким и достаточно сильным. От козырька отлетела часть внешней отделки.

Что произошло в тот момент, девочка, которая чудом спаслась, не поняла. Испугавшись, она побежала подальше от подъезда.

Кому пришла в голову идея сбросить с балкона бутылку с водой, неизвестно. Хулиганов никто не искал. В полицию Краснодара родители девочки не обращались, заявления никто не писал.

Правда, многие горожане считают, что эту ситуацию нельзя пускать на самотек.

- Девочке просто повезло, что бутылка не приземлилась к ней на голову, - возмущена поступком хулиганов жительница Юбилейного микрорайона Ирина Попова. - Последствия были бы плачевными. На месте родителей я бы выяснила, кто решил устроить такие опасные игры. В следующий раз пострадать может кто-то из наших детей.

ИСТОЧНИК KP.RU