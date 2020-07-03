Жара до 39 градусов ожидается на Кубани

3 Июль 2020 2020-07-03T11:28:45+03:00

Медики советуют людям с ослабленным здоровьем не выходить на улицу

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ГУ МЧС по краю объявило экстренное предупреждение из-за ожидающейся в ближайшие дни запредельной жары

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в регионе воздух может прогреваться до 38 -39 градусов.

- Ночью без осадков, днем местами в предгорных, горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°, местами в юго-восточных предгорьях 13…18°; днем 31…36°, местами до 38°. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на южный 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на участке Анапа-Геленджик 22…27°, днем 29…34°, - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В выходные такая погода сохранится.

Врачи рекомендуют людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы во время жары воздержаться от выхода на улицу.

В жаркие дни нужно также пить как можно больше воды.

ИСТОЧНИК KP.RU