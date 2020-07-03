МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по жаре

3 Июль 2020 2020-07-03T11:27:15+03:00

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ГУ МЧС по краю объявило экстренное предупреждение из-за ожидающейся в ближайшие дни запредельной жары.

- МЧС информирует: по данным Росгидромета в период с 3 по 5 июля на большинстве районов края, ожидается сильная жара +38С, Укрывайтесь в тени. Соблюдайте меры безопасности. Тел 01 и 101,- говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС края,- говорится в экстренном сообщении ГУ МЧС по краю, распространенном по СМС.

Врачи рекомендуют во время сильной жары людям с ослабленным здоровьем не выходить из дома вообще, а всем остальным воздержаться от прогулок в период с 11 до 16 часов, когда жара наиболее сильна.

Одеваться лучше в вещи из натуральных материалов светлых тонов. Медики также напоминают о необходимости пить как можно больше обыкновенной воды.

Не стоит увлекаться в жару сладкими соками, а также чаем и кофе – они лишь усиливают жажду. Категорически запрещен в жару любой алкоголь – даже некрепкое пиво увеличивает нагрузку на сердце и почки.

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ИСТОЧНИК KP.RU