2020-07-03T12:08:36+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодарском крае: за сутки выявлено 57 новых случаев заболевания

Мы собрали всю информацию о заболеваемости коронавирусом на Кубани
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
На Кубани выявлено 57 новых случаев заболевания COVID 19На Кубани выявлено 57 новых случаев заболевания COVID 19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Возраст заболевших от 2 до 90 лет. Среди пациентов 31 женщина и 26 мужчин. В их числе четверо детей – по два в Краснодаре и Павловском районе.

В Краснодаре опасная инфекция обнаружена у 19 человек, 11 случаев в Курганинском районе, 6 в Армавире. По три заразившихся в Павловском, Новокубанском и Апшеронском, по два – в Отрадненском и Гулькевичском районах.

- По одному заболевшему в Белоглинском, Новопокровском, Усть-Лабинском, Динском, Белореченском, Тихорецком, Кавказском, Туапсинском и Каневском районах, – сообщает Минздрав региона.

С начала пандемии в крае насчитывается 6159 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

4910 пациентов уже выписаны с выздоровлением, из них 83 – за последние сутки. 81 человек скончался. 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 14 – на ИВЛ и 2 – на ЭКМО.

Между тем, активно возвращаться к нормальному графику транспортное сообщение как внутри края, так и возобновляются маршруты, соединяющие Кубань с другими регионами Юга России. Электропоезд «Ласточка» с 10 июля начнет курсировать пути от Ростова до Имеретинского курорта в Сочи.

Новый поезд введен в связи с увеличением пассажиропотока и для удобства пассажиров.

Растет и автомобильный поток в Краснодарский край. По данным ОГИБДД по региону, за сутки границу Кубани пересекает до 38 тысяч автомобилей в день. Это всего на 20% ниже уровня прошлого года.

В ГИБДД ожидают возникновения серьезных заторов на трассах, ведущих к Черноморскому побережью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Олимпийском парке Сочи потерялся 9-летний мальчик
Почти 350 НКО с Кубани получат дополнительную поддержку государства
Староминской район Кубани получит новые парки и зоны отдыха
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 июля
Министром физической культуры и спорта Краснодарского края стал Алексей Чернов
Задушил и закопал тело: на Кубани житель станицы пытался обмануть полицейских
В Сочи запустили новые автобусные маршруты
Коронавирус в Краснодарском крае: за сутки выявлено 57 новых случаев заболевания
ВТБ Лизинг рассказал о работе по новым льготным лизинговым программам
В Сочи в русле реки Аше обнаружено тело мужчины
Судебные приставы в Краснодаре задержали при входе в суд мужчину с перцовым баллончиком
Судебным приставам после долгих переговоров удалось убедить женщину из Армавира сдать тест на COVID 19
В «Сочи Парке» открылись совариум и мини-зоопарк
«Ласточка» начнет курсировать между Ростовом и Сочи
МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по жаре
Жара до 39 градусов ожидается на Кубани
Температура воды в Черном море на курортах Краснодарского края: Ейск бьет рекорды
Оперативники угрозыска в Новороссийске задержали опасную банду грабителей
В Краснодаре родители девочки, которую чуть не убила бутылка с водой, в полицию не обращались
«Следствие ничего не нашло, но устраивает допросы»: депутат Госдумы Наталья Костенко возьмет на личный контроль дело в отношении журналистов о клевете
Партия «Новые Люди» представит 39 кандидатов на выборы в гордуму Краснодара
Среди 12 команд на конкурсе «Десантный взвод» в Пскове победили новороссийские военные
В Сочи стартовал проект «Музыка закатов»
Транспортники Кубани попали в список пострадавших из-за пандемии предприятий