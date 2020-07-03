Коронавирус в Краснодарском крае: за сутки выявлено 57 новых случаев заболевания

3 Июль 2020 2020-07-03T12:08:36+03:00

Мы собрали всю информацию о заболеваемости коронавирусом на Кубани

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Возраст заболевших от 2 до 90 лет. Среди пациентов 31 женщина и 26 мужчин. В их числе четверо детей – по два в Краснодаре и Павловском районе.

В Краснодаре опасная инфекция обнаружена у 19 человек, 11 случаев в Курганинском районе, 6 в Армавире. По три заразившихся в Павловском, Новокубанском и Апшеронском, по два – в Отрадненском и Гулькевичском районах.

- По одному заболевшему в Белоглинском, Новопокровском, Усть-Лабинском, Динском, Белореченском, Тихорецком, Кавказском, Туапсинском и Каневском районах, – сообщает Минздрав региона.

С начала пандемии в крае насчитывается 6159 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

4910 пациентов уже выписаны с выздоровлением, из них 83 – за последние сутки. 81 человек скончался. 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 14 – на ИВЛ и 2 – на ЭКМО.

Между тем, активно возвращаться к нормальному графику транспортное сообщение как внутри края, так и возобновляются маршруты, соединяющие Кубань с другими регионами Юга России. Электропоезд «Ласточка» с 10 июля начнет курсировать пути от Ростова до Имеретинского курорта в Сочи.

Новый поезд введен в связи с увеличением пассажиропотока и для удобства пассажиров.

Растет и автомобильный поток в Краснодарский край. По данным ОГИБДД по региону, за сутки границу Кубани пересекает до 38 тысяч автомобилей в день. Это всего на 20% ниже уровня прошлого года.

В ГИБДД ожидают возникновения серьезных заторов на трассах, ведущих к Черноморскому побережью.

ИСТОЧНИК KP.RU