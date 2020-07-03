Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 июля 2020: аэропорты принимают первые рейсы, а кубанские транспортники получат поддержку властей

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 3 июля.

Пандемия в Краснодарском крае в последние несколько недель идет на спад. Если ранее ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Краснодарском крае составлял без малого сто человек, то теперь эта цифра уменьшается едва ли не вдвое. По данным на утро 3 июля, за последние сутки прирост больных увеличился на 59 пациентов. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае составляет 6102 человека.

- 4829 из них уже выписаны, при этом 36 пациентов в минувшие сутки, - заявили в оперативном штабе региона.

К сожалению, есть и печальная статистика. С начала пандемии в Краснодарском крае, по данным на 3 июля, скончались 79 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

- Всего на Кубани государственные и частные лаборатории провели 409108 лабораторных исследований на COVID-19, из них 5961 за последние сутки. В обсерваторах сейчас изолированы 286 граждан. За все время в этих местах было выявлено 74 человека с коронавирусом, - говорят в оперштабе.

Как и с начала карантина, в регионе действует запрет на индустрию развлечений. Пока еще нельзя открывать свои двери кинотеатрам, аквапаркам, бассейнам, запрещена работа аттракционов. Кроме этого, все еще закрыты бани, сауны, хаммамы. В регионе все еще нельзя проводить массовые мероприятия.

Возвращаются к жизни постепенно и аэропорты Кубани. Так, накануне крупный авиаперевозчик запустил рейсы из Москвы в Геленджик. А сочинский аэропорт принял первые воздушные рейсы авиакомпании Azur Air Москвы, Казани и Екатеринбурга.

- Изначально программу полетов планировалось начать с 1 июня, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, было принято решение отложить старт на месяц, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Кубанские транспортники, а именно организации, занимающиеся железнодорожными перевозками, водными и морскими теперь получат поддержку властей. Их занесли в список наиболее пострадавших отраслей.

- Транспорт и дорожное хозяйство, конечно, ощутили на себе карантин. Пассажиропоток по всем видам транспорта сократился, - резюмировал министр экономики региона Александр Руппель.

По его словам, сейчас пассажиропоток в регионе снизился на 70% по сравнению с прошлым годом.

Коронавирус в Анапе 3 июля 2020

В Анапе, по данным на утро 3 июля, за последние 24 часа новых случаев заражения не выявлено. Общее число заболевших в городе-курорте остается прежним - 49 человек. В местном обсерваторе находятся 70 человек.

Коронавирус в Сочи 3 июля 2020

В сочинских больницах коронавирусная инфекция подтвердилась у 14 человек. В их числе - трое детей трех-, пяти- и 6-летнего возраста. В обсерваторах курорта остаются 96 человек.

Коронавирус в Геленджике 3 июля 2020

В Геленджике за последние сутки выявлен 1 новый случай заболевания коронавирусом. Всего с начала недели заболел лишь 2 новых пациента. В обсерваторе курорта находятся 58 человек.

Коронавирус в Туапсе 3 июля 2020

За последние сутки в Туапсе медики не выявили ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Ейске 3 июля 2020

О новых пациентах не сообщается, с начала этой недели в Ейском районе лечатся три новых пациента.