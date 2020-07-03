2020-07-03T11:41:03+03:00
Спорт

Министром физической культуры и спорта Краснодарского края стал Алексей Чернов

До этого он работал в департаменте социального развития правительства России
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Алексей Чернов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяАлексей Чернов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Губернатор Вениамин Кондратьев назначил министром физической культуры и спорта Краснодарского края 36-летнего Алексея Чернова. Уроженец Сочи работал последние четыре года в департаменте социального развития правительства России, где отвечал за координацию подготовки чемпионата мира по футболу, Универсиады в Красноярске, этапа Формулы 1 в Сочи, а также за реализацию проекта «Спорт - норма жизни».

Кроме того, в послужном списке чиновника работа в Федеральном агентстве по физической культуре и спорту, министерстве спорта, оргкомитете «Сочи 2014» и Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

В администрации Краснодарского края ожидают, что министерство продолжит строительство спортивных объектов, участвовать в краевых и федеральных программах, уделять внимание спортивному образованию, а также готовить и проводить соревнования любого уровня в регионе.

– У Алексея Владимировича есть необходимый опыт, чтобы кубанский спорт продолжал оставаться на высоте, – отметил вице-губернатор Сергей Пуликовский, представляя министра.

Предшественник Алексея Чернова на посту министра Андрей Марков покинул кресло в конце апреля в связи с переходом на работу в министерство спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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