На Кубани скончались еще два пациента с СOVID 19

3 Июль 2020 2020-07-03T13:25:23+03:00

В крае от коронавируса скончались еще 2 человека. Фото администрации КК

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52-летний житель Краснодара остро заболел еще 30 апреля. В начале мая он почувствовал себя намного хуже, и был помещен на ЭКО в краевую клиническую больницу №1.

У пациента были выявлены COVID 19 и двусторонняя пневмония тяжелого течения. Затем развились сепсис, острая почечная недостаточность. Положение фатально осложнилось еще и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которыми страдал пациент.

Скончалась также и 79 — летняя жительница Сочи. Она почувствовала себя плохо 15 июня. Пенсионерка заразилась СOVID 19 от собственной внучки.

Томография показала у пациентки пневмонию, а анализ на коронавирус дал положительный результат. С 23 июня женщина находилась в тяжелом состоянии на ИВЛ в сочинской инфекционной больнице №2.

— У пациентки развились двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония и синдром полиорганной недостаточности. У женщины были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет,- рассказали в Минздраве Кубани.

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ИСТОЧНИК KP.RU