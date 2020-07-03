На Кубани скончались еще два пациента с СOVID 19
52-летний житель Краснодара остро заболел еще 30 апреля. В начале мая он почувствовал себя намного хуже, и был помещен на ЭКО в краевую клиническую больницу №1.
У пациента были выявлены COVID 19 и двусторонняя пневмония тяжелого течения. Затем развились сепсис, острая почечная недостаточность. Положение фатально осложнилось еще и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которыми страдал пациент.
Скончалась также и 79 — летняя жительница Сочи. Она почувствовала себя плохо 15 июня. Пенсионерка заразилась СOVID 19 от собственной внучки.
Томография показала у пациентки пневмонию, а анализ на коронавирус дал положительный результат. С 23 июня женщина находилась в тяжелом состоянии на ИВЛ в сочинской инфекционной больнице №2.
— У пациентки развились двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония и синдром полиорганной недостаточности. У женщины были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет,- рассказали в Минздраве Кубани.
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ИСТОЧНИК KP.RU