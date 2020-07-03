Жители Сочи могут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
Жители Сочи до 9 июля могут пройти бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. Проверить иммунитет к новой инфекции стало возможным в Центре гигиены и эпидемиологии Краснодарского края.
- Для участия в исследовании необходимо заполнить анкету на сайте учреждения здравоохранения, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В анкете десять вопросов. В том числе: хронические заболевания, даты поездок в другие регионы или станы за последние три месяца, дни проявления симптомов ОРВИ.
Представитель пресс-службы особо подчеркнула, что запись на очное тестирование возможна только через интернет, по телефону заявке принимать не будут.
Как сообщалось ранее, от коронавируса скончалась 79 — летняя жительница Сочи. Она почувствовала себя плохо 15 июня. Пенсионерка заразилась опасной инфекцией от своей внучки.
ИСТОЧНИК KP.RU