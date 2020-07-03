3 Июль 2020 2020-07-03T17:53:22+03:00

Жители Сочи могут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Фото: архив КП

Записаться на него можно только через интернет

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Жители Сочи до 9 июля могут пройти бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. Проверить иммунитет к новой инфекции стало возможным в Центре гигиены и эпидемиологии Краснодарского края.

- Для участия в исследовании необходимо заполнить анкету на сайте учреждения здравоохранения, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В анкете десять вопросов. В том числе: хронические заболевания, даты поездок в другие регионы или станы за последние три месяца, дни проявления симптомов ОРВИ.

Представитель пресс-службы особо подчеркнула, что запись на очное тестирование возможна только через интернет, по телефону заявке принимать не будут.

Как сообщалось ранее, от коронавируса скончалась 79 — летняя жительница Сочи. Она почувствовала себя плохо 15 июня. Пенсионерка заразилась опасной инфекцией от своей внучки.

ИСТОЧНИК KP.RU