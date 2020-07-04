Температура воды в Черном море 3 июля 2020: самая холодная вода в Анапе

4 Июль 2020 2020-07-04T13:47:30+03:00

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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края 3 июля.

Самая теплая вода у берегов Джубги - водные термометры показывают 26,2 градуса. Море в Сочи чуть прохладнее - там 25,7 градуса, в Адлере - отметки ниже на 0,1 градуса.

В Геленджике термометры показывают отметку в 25,8 градуса. А в Новороссийске - 25 градусов ровно.

Самые освежающие заплывы сейчас в Анапе - вода здесь прогрелась до 24,6 градуса.

На пляжах Азовского побережья в Темрюке температура моря поднялась до отметки 26,7 градуса, в Приморско-Ахтарске еще теплее – 27,8 градуса.

Но все же врачи рекомендуют сейчас максимально защищать свою кожу от солнца. В последние уж очень жгучее оно стало. К тому же медики не советуют целый день проводить на пляже. А людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоникам, лучше вообще отказаться от солнечных ванн.

ИСТОЧНИК KP.RU