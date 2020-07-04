2020-07-04T09:37:54+03:00
Происшествия

В Новороссийске продолжают гибнуть дельфины

К решению проблемы подключилась депутат Госдумы
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: vk.com/nvrsk_lifeФото: vk.com/nvrsk_life
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На побережье Черного моря отдыхающие продолжают находить на пляжах мертвых дельфинов. Напомним, в мае обнаружили 133 мертвых китообразных, за первые двенадцать дней июня – 41. Если сравнить данные с прошлым годом, то цифры тогда были в разы меньше.

На днях еще одного мертвого дельфина нашли дети в Новороссийске. Местные жители не устают бить тревогу и просят специалистов разобраться, из-за чего это происходит, а главное, на сколько опасна эта ситуация. Проблемой уже заинтересовалась депутатат Государственной думы от Краснодарского края Светлане Бессараб.

- Необходимо срочно разобраться в причинах гибели дельфинов и отчего появляются пятна нефтепродуктов в море, экология не будет ждать, - сказала Светлана Бессараб. - Для ускорения решения проблемы, я отправила запрос в Природоохранную прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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