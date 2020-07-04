В Краснодаре на улице Постовой частично ограничат движение машин

4 Июль 2020 2020-07-04T19:00:06+03:00

Это необходимо для строительства участка теплотрассы

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В Краснодаре водителей ждут временные изменения. Коснутся они одной из центральных улиц города, где планируют строительство участка теплотрассы.

Речь идет об улице Постовой, где с 6 июля начнут масштабные работы. Поэтому потребуются частичные перекрытия.

- На участке от дома №32 до улицы Седина по одной из полос ограничат движение транспорта, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

Ограничения продлятся до 30 августа. За это время специалисты поэтапно, закрытым способом выполнят строительные работы.

- Заказчиком выступает филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», - уточняют в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Водителей просят быть внимательными во время движения.

Напомним, в Краснодаре перекрыли движение на улице Фурманова. Здесь заменят около 200 метров тепломагистрали. Во время ремонтных работ на участке от улицы КИМ до Кавказской ограничено движение. Проехать по этому отрезку нельзя будут до 3 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU