В Краснодар прилетели игроки футбольного "Зенита"

5 Июль 2020 2020-07-05T08:51:10+03:00

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Сегодняшние соперники ФК "Краснодар" - петербургский "Зенит" - прилетели в кубанскую столицу. Об этом футболисты возвестили на своих страницах в соцсетях.

Матч состоится в 20.30 при минимальном количестве зрителей. Согласно требованиям Роспотребнадзора, находиться на стадионе во время игры может только 10 процентов от объема зрительских мест.

Ожидается, что на матче, который предвкушают болельщики обоих клубов, будут присутствовать около 4 тысяч фанатов футбола. В Краснодаре перед матчем среди владельцев абонементов состоялся розыгрыш. Победители его попадут на трибуны сегодня, 5 июля.

Для «Краснодара» это первая домашняя игра после паузы, возникшей из-за пандемии коронавируса. А для "Зенита" - решающая. В случае победы над "горожанами" команда получит титул чемпиона РПЛ. «Сине-голубые» проводят хоть и нестабильный, но хороший сезон или лидируют в турнире.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

ИСТОЧНИК KP.RU