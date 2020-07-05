2020-07-05T09:19:52+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 5 июля 2020: прохладно купаться в Анапе

Прогрелась до комфортных температур вода в Черном море на пляжах под Туапсе
Ева МУР@kp_kuban
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В Черном море под Туапсе купаться теплее, чем где-либо.В Черном море под Туапсе купаться теплее, чем где-либо.Фото: Евгения ОСТРАЯ
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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края 5 июля.

Самая теплая вода у берегов Туапсинского района - водные термометры показывают 26,2 градуса. Море в Сочи чуть прохладнее - там 25,7 градуса, в Адлере - отметки ниже на 0,1 градуса.

В Геленджике фиксируется 25,8 градусов. А в Новороссийске - 25 градусов ровно.

Самые освежающие заплывы сейчас в Анапе - вода здесь прогрелась до 24,6 градуса.

На пляжах Азовского побережья в Темрюке температура моря поднялась до отметки 26,7 градуса, в Приморско-Ахтарске еще теплее – 27,8 градуса.

Но все же врачи рекомендуют сейчас максимально защищать свою кожу от солнца. В последние уж очень жгучее оно стало. К тому же медики не советуют целый день проводить на пляже. А людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоникам, лучше вообще отказаться от солнечных ванн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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