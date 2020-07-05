Температура воды в Черном море 5 июля 2020: прохладно купаться в Анапе
«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края 5 июля.
Самая теплая вода у берегов Туапсинского района - водные термометры показывают 26,2 градуса. Море в Сочи чуть прохладнее - там 25,7 градуса, в Адлере - отметки ниже на 0,1 градуса.
В Геленджике фиксируется 25,8 градусов. А в Новороссийске - 25 градусов ровно.
Самые освежающие заплывы сейчас в Анапе - вода здесь прогрелась до 24,6 градуса.
На пляжах Азовского побережья в Темрюке температура моря поднялась до отметки 26,7 градуса, в Приморско-Ахтарске еще теплее – 27,8 градуса.
Но все же врачи рекомендуют сейчас максимально защищать свою кожу от солнца. В последние уж очень жгучее оно стало. К тому же медики не советуют целый день проводить на пляже. А людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоникам, лучше вообще отказаться от солнечных ванн.
ИСТОЧНИК KP.RU