На пляже в Сочи пытались оживить молодого мужчину
В море у берегов Адлерского района Сочи утонул молодой человек. Трагедия произошла вчера, 4 июля, около 17.00.
- Кто-то увидел человека без сознания в море, сообщил пляжным спасателям. В это время парня доставали уже и сами купающиеся, - сообщили свидетели происшествия.
Мужчину пытались реанимировать после купания на пляже в Сочи. Видео: ЧП Сочи.
Мужчину достали из воды, положили на волнорез, но он уже не дышал. Парню начали делать непрямой массаж сердца, но эти усилия ни к чему не привели.
Тело утопленника передали правоохранителям. В данный момент следователи устанавливают личность погибшего. Специалистам также предстоит выяснить, причину смерти молодого мужчины.
Напомним, в Краснодарском крае в июне утонули 32 человека. В МЧС призывают жителей и гостей региона купаться только в отведенных и организованных для этого местах, внимательно и каждую минуту следить за своими детьми у водоемов, а также не купаться в нетрезвом виде.
ИСТОЧНИК KP.RU