2020-07-05T09:45:01+03:00
Происшествия

На пляже в Сочи пытались оживить молодого мужчину

Он захлебнулся во время купания [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Реанимационные мероприятия не помогли. Фото: скриншот видео ЧП СочиРеанимационные мероприятия не помогли. Фото: скриншот видео ЧП Сочи
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В море у берегов Адлерского района Сочи утонул молодой человек. Трагедия произошла вчера, 4 июля, около 17.00.

- Кто-то увидел человека без сознания в море, сообщил пляжным спасателям. В это время парня доставали уже и сами купающиеся, - сообщили свидетели происшествия.

Мужчину пытались реанимировать после купания на пляже в Сочи. Видео: ЧП Сочи.

Мужчину достали из воды, положили на волнорез, но он уже не дышал. Парню начали делать непрямой массаж сердца, но эти усилия ни к чему не привели.

Тело утопленника передали правоохранителям. В данный момент следователи устанавливают личность погибшего. Специалистам также предстоит выяснить, причину смерти молодого мужчины.

Напомним, в Краснодарском крае в июне утонули 32 человека. В МЧС призывают жителей и гостей региона купаться только в отведенных и организованных для этого местах, внимательно и каждую минуту следить за своими детьми у водоемов, а также не купаться в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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