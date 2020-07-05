Новая смерть от коронавируса в Краснодарском крае: скончался 47-летний мужчина

5 Июль 2020 2020-07-05T15:25:18+03:00

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В Краснодарском крае умер 47-летний мужчина. 13 июня он был госпитализирован в больницу Сочи. Там после исследования на КТ ему поставили диагноз полисегментарная двусторонняя пневмония. Анализ на коронавирус тоже дал положительный результат.

- Вскоре состояние мужчины ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ, - сообщили "КП" - Кубань" в оперативном штабе. - Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось.

Известно, что мужчина страдал гипертонией, сахарным диабетом и сердечной недостаточностью. Во время болезни у него развилась полиорганная недостаточность.

Напомним, сегодня, 5 июля, количество заболевших в регионе вновь выросло до 62 человек. Статистика смертей от COVID-19 достигла 82 случаев.

Как стало известно, в Краснодаре заразились двое трехлетних и один 10-летний ребенок, в Усть-Лабинском районе - 4-летняя кроха. В Армавире положительный тест на коронавирус оказался у 8-летнего ребенка, в Отрадненском районе у подростка 14-ти лет. В Сочи заболели дети двух и четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU