2020-07-05T11:16:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июля 2020 года: заболели 9 детей

Сообщаем подробности о новых случаях заражения коронавирусе в Краснодарском крае на 5 июля 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
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В числе заболевших снова - дети. Фото: krd.ruВ числе заболевших снова - дети. Фото: krd.ru
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Стали известны подробности о новых случаях заболевания на Кубани. Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировали еще 62 зараженных, среди них 9 детей.

- В Краснодаре 17 новых случаев заражения, в Сочи – 6, в Белореченском районе и Гулькевичском – 5, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - В Калининском и Тимашевском районах по 4 человека, три заболевших в Лабинском районе, по два – в Усть-Лабинском, Апшеронском и Кавказском районах, по одному – в Анапе, Курганинском, Выселковском, Павловском, Новокубанском районах.

Как стало известно, в Краснодаре заразились двое трехлетних и один 10-летний ребенок, в Усть-Лабинском районе - 4-летняя кроха. В Армавире положительный тест на коронавирус оказался у 8-летнего ребенка, в Отрадненском районе у подростка 14-ти лет. В Сочи заболелеи дети двух и четырех лет.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 109,6, - уточняют в оперштабе края. - 4980 пациентов уже здоровы, из них за последние 24 часа выписались 69.

По-прежнему с начала пандемии на Кубани зарегистрирован 81 летальный случай.

– 15 пациентов сейчас в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, – сообщают в региональном минздраве. - Заболевшие находятся в больницах Краснодара, Сочи, Горячего Ключа, Лабинского и Усть-Лабинского районов.

На ЭКМО находится два пациента.

В обсерваторах по-прежнему изолированы 218 человек.

Напомним, в регионе продлен режим повышенной готовности до 21 июля. Из-за угрозы распространения инфекции по-прежнему закрыта индустрия развлечений и запрещено проведение массовых мероприятий. Сохраняется масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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