2020-07-05T16:08:34+03:00
Общество

Жара будет только усиливаться: В Краснодарском крае сделали прогноз на 6-7 июля

В МЧС предупредили о 40-градусном пекле в начале недели
Ева МУР@kp_kuban
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Спасатели рекомендуют не выходить из дома по возможностиСпасатели рекомендуют не выходить из дома по возможностиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Аномальная жара, установившаяся с конца рабочей недели, сохранится до 7 июля. Такое предупреждение сделали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Температура днем ожидается 39-40 градусов. Причем, такая знойная погода установится по всему краю. Исключением станут разве что горные районы Сочи, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

И, судя по тому, что осадков не ожидается, духота будет стоять нестерпимая.

- Причина таких высоких температур - антициклон, который оказывает влияние на Краснодарский край. Доставлять неудобства он будет ближайшую неделю, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» и.о. руководителя, начальника Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Краснодарского края Михаил Шумский. - Но, стоит сказать, аномальной эту жару назвать нельзя. От среднемесячных температур за последние 5-10 лет, нынешние значения не сильно отличаются. Это наше стандартное, кубанское лето.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

В жару водитель быстрее утомляется, его внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Поэтому, если за окном температура выше 30-32 градусов, стоит ехать медленно, а лучше и вовсе перенести дальнюю поездку на другое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жара будет только усиливаться: В Краснодарском крае сделали прогноз на 6-7 июля
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