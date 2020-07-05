Болельщики "Краснодара" растянули баннер в поддержку своей футбольной команды

5 Июль 2020 2020-07-05T20:20:48+03:00

Игра с питерским "Зенитом" станет первой после карантина на домашней арене

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На стадионе "Краснодар" царит необычное оживление. Сегодня, 5 июля, впервые после карантина "горожане" сыграют с питерской командой "Зенит". Несмотря на минимальное количество болельщиков, продиктованное угрозой распространения коронавируса, перед матчем на трибунах появился необычный баннер.

"Соскучился" - написали огромными буквами любители футбола в Краснодаре.

Меньше, чем через полчаса здесь начнется битва двух футбольных клубов.

Для обеих команд - это важный матч. Цель "Краснодара" - выход в Лигу чемпионов, "Зенит" - в одном шаге от чемпионства в РПЛ.

"КП" ведет прямую онлайн-трансляцию матча 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU