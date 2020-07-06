В Сочи в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир

6 Июль 2020 2020-07-06T08:15:17+03:00

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ДТП случилось в Лазаревском районе Сочи. В 18:30 водитель на «Киа CEED» при движении в сторону Туапсе выехал на встречную полосу и влетел в КамАЗ.

- Грузовая машина после столкновения протаранила металлическое ограждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «Киа». Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Фото отдела пропаганды Сочи

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения - это грубые нарушения. Они приводят к самым тяжелым последствиям.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мотоциклистка в Сочи чудом выжила в результате ДТП. Двухколесный транспорт потерпел аварию в ночной гонке.

ИСТОЧНИК KP.RU