2020-07-06T09:10:52+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 6 июля 2020: теплее всего в Новороссийске

Вода в Черном море прогрелась до 26 градусов
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: pogoda.turtella.ruФото: pogoda.turtella.ru
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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков на 6 июля, теплее всего в Новороссийске, а холоднее в Анапе.

В Новороссийске вода прогрелась до 26,4 градусов. Немного прохладнее в Туапсе – здесь море 26,3 градуса. В Сочи водные термометры показывают 26,1 градус.

Холоднее сегодня в Геленджике – 25,9 градусов, в Анапе фиксируется 25,3 градуса.

Те, кто ищет теплую водичку, можно поехать на Азовское море. В Тамани 27,7 градусов, в Темрюке еще теплее – температура воды там достигла 28,1 градуса.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что огромные пробки в сторону побережья сняли в Краснодарском крае. Туристы рванули на отдых после снятия ограничений, чем возмутили местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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