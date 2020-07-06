2020-07-06T09:33:08+03:00
Общество

Жители Краснодара могут вносить предложения по новому проекту Генплана

Замечания принимаются с 6 июля
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Напомним, что краснодарцам представили проект развития города. Разработчики завершили работу над Генеральным планом, в нем учитывали все мнения местных жителей. С 6 июля собственники участников могут предложить внести новые правки. Для предложений создали специальный сайт golos.krd.ru.

- Оставить свои замечания и предложения по проекту Генерального плана Краснодара жители могут с 6 июля по 6 августа через специальную форму, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также правки принимаются по электронной почте str@krd.ru.

Всю информацию после приема и обработки специалисты опубликуют на сайте мэрии. Затем их рассмотрит комиссия. Генплан развития города до 2040 года утвердят депутаты городской Думы в сентябре этого года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Генплане центр региона должен стать частью Краснодарской агломерации. Специалисты сняли видеоролик, в котором рассказали о том, что из себя представляет масштабный проект и как он отразится на городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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