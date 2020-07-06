2020-07-06T09:57:41+03:00
Происшествия

В Ейске молодого парня насмерть сбил грузовой поезд

На месте работают следователи
Галина КОПЫЛОВА
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Обстоятельства уточняютсяОбстоятельства уточняютсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Трагедия произошла 6 июля. В 4 часа утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железной дороге обнаружен труп молодого человека. На место выехали оперативники.

- У парня были следы ж/д травмирования. Погибшим оказался местный житель 1993 года рождения. Молодого человека сбил грузовой поезд, он получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас по данному факту проводится проверка, выяснятся все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину. Он переходил железную дорогу и не заметил стремительно приближающийся многотонный состав.

Специалисты напоминают, что поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров. Поэтому пути нужно переходить, убедившись, что на горизонте нет идущего состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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