2020-07-06T10:08:42+03:00
Общество

В Сочи произошел пожар в частной гостинице

Огонь охватил площадь 100 квадратных метров
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи произошел пожар в частной гостинице. Фото: @chp_sochiВ Сочи произошел пожар в частной гостинице. Фото: @chp_sochi
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В Сочи произошел пожар в двухэтажном частном доме на улице Богдана Хмельницкого в Адлерском районе. Как пишут в соцсетях, загорелась частная гостиница. Сообщение от ЧП поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 08:15.

- В 08:23, по прибытию на место происшествия первого подразделения установлено, что произошел пожар в двухэтажном частном домовладении, огонь охватил площадь 100 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 08:28 пожар был локализован, в 08:34 – ликвидировано открытое горение. Полная ликвидация пожара произошла в 9:15.

Как уточнил представитель пресс-службы, на месте работали пять человек личного состава и две единицы техники. В огне никто не пострадал.

Ранее сообщалось что, 3 июля в Сочи произошел пожар в торговом здании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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