2020-07-06T10:15:16+03:00
Общество

На Кубани на поддержку местных инициатив направят 1,2 млрд рублей

Такую сумму выделят до 2025 года
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Во всех районах Краснодарского края активные местные жители предлагают идеи по развитию населенных пунктов. На такие инициативы регион выделяет средства. Власти их могут потратить на благоустройство парков, скверов, стадионов, установку детских игровых и спорткомплексов, ремонт уличного освещения.

- На ближайшие пять лет уже утвердили дотации – будет выделено порядка 1,2 млрд рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Такое бюджетирование помогает местным властям к инициативам активно подключать граждан и ТОС.

Стоит отметить, что на этот и следующий год 183 проекта из 161 городского и сельского поселения получат 240 млн рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 6 июля собственники участников Краснодара могут предложить внести новые правки в Генплан развития города до 2040 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани на поддержку местных инициатив направят 1,2 млрд рублей
В Сочи произошел пожар в частной гостинице
В Ейске молодого парня насмерть сбил грузовой поезд
«Быстрый гол не входил в наши планы»: Юрий Газинский взял вину за поражение от «Зенита» себя
Жители Краснодара могут вносить предложения по новому проекту Генплана
Температура воды в Черном море 6 июля 2020: теплее всего в Новороссийске
В Сочи в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир
Болельщики "Краснодара" растянули баннер в поддержку своей футбольной команды
ЕГЭ по русскому языку напишут почти 26 тысяч кубанских школьников
В Краснодарском крае назначили нового начальника ГИБДД
В краснодарской БСМП пациентов эвакуировали из-за едкого запаха дыма
Жара будет только усиливаться: В Краснодарском крае сделали прогноз на 6-7 июля
Новая смерть от коронавируса в Краснодарском крае: скончался 47-летний мужчина
На подъездах к Крымскому мосту выстроились километровые пробки
В Новороссийске объявили о дефиците донорской крови
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июля 2020 года: заболели 9 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июля 2020 года увеличилось на 62 человека
На пляже в Сочи пытались оживить молодого мужчину
Температура воды в Черном море 5 июля 2020: прохладно купаться в Анапе
В Краснодар прилетели игроки футбольного "Зенита"
На Кубани врачи, спасающие людей с коронавирусом, получили путевки на отдых в Анапе
В Краснодаре на улице Постовой частично ограничат движение машин
Под Краснодаром заработает госпиталь для заболевших коронавирусом пациентов
В Краснодарском крае появились отели «умного туризма»
В Краснодарском крае выстроились километровые пробки по дороге к морю
На Кубани ранее судимой 19-летней девушке грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
В Новороссийские серферы спасли мужчину, которого унесло течением
На Кубани в пожаре погибла 83-летняя женщина