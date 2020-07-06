На Кубани на поддержку местных инициатив направят 1,2 млрд рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T10:15:16+03:00

Такую сумму выделят до 2025 года

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Во всех районах Краснодарского края активные местные жители предлагают идеи по развитию населенных пунктов. На такие инициативы регион выделяет средства. Власти их могут потратить на благоустройство парков, скверов, стадионов, установку детских игровых и спорткомплексов, ремонт уличного освещения.

- На ближайшие пять лет уже утвердили дотации – будет выделено порядка 1,2 млрд рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Такое бюджетирование помогает местным властям к инициативам активно подключать граждан и ТОС.

Стоит отметить, что на этот и следующий год 183 проекта из 161 городского и сельского поселения получат 240 млн рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 6 июля собственники участников Краснодара могут предложить внести новые правки в Генплан развития города до 2040 года.

ИСТОЧНИК KP.RU