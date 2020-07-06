На Кубани оказались востребованы курсирующие на побережье «Ласточки»
Напомним, что «Ласточки» в полной мере возобновили работу с 27 июня. Именно с этого числа открыли межмуниципальное пассажирское сообщение. До этого передвижение было ограничено из-за карантинных мер. Запущенные после послабления «Ласточки» оказались очень востребованным транспортом.
- По маршруту Ростов – Краснодар – Новороссийск за неделю перевезено около 4,7 тысяч человек. Ежедневно отмечается стопроцентная наполняемость поездов, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник Южной дирекции скоростного сообщения ДОСС ОАО «РЖД» Валерий Борисов.
Также много людей пользовалось маршрутом Краснодар – Анапа – Краснодар.
Представители северокавказской железной дороги считают, что популярным у пассажиров станет и «Ласточка» №808 Ростов – Туапсе. Ее маршрут с 10 июля продлевается до станции Имеретинский Курорт.
ИСТОЧНИК KP.RU