На Кубани оказались востребованы курсирующие на побережье «Ласточки»

6 Июль 2020 2020-07-06T10:50:37+03:00

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Напомним, что «Ласточки» в полной мере возобновили работу с 27 июня. Именно с этого числа открыли межмуниципальное пассажирское сообщение. До этого передвижение было ограничено из-за карантинных мер. Запущенные после послабления «Ласточки» оказались очень востребованным транспортом.

- По маршруту Ростов – Краснодар – Новороссийск за неделю перевезено около 4,7 тысяч человек. Ежедневно отмечается стопроцентная наполняемость поездов, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник Южной дирекции скоростного сообщения ДОСС ОАО «РЖД» Валерий Борисов.

Также много людей пользовалось маршрутом Краснодар – Анапа – Краснодар.

Представители северокавказской железной дороги считают, что популярным у пассажиров станет и «Ласточка» №808 Ростов – Туапсе. Ее маршрут с 10 июля продлевается до станции Имеретинский Курорт.

ИСТОЧНИК KP.RU