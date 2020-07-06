В Краснодаре в ДТП погиб водитель иномарки

6 Июль 2020 2020-07-06T11:58:38+03:00

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ДПС случилось 5 июня в 04:45 на улице Автолюбителей. По предварительным данным, 48-летний водитель на «Мицубиси» на скорости не справился с управлением и влетел в дерево. Мужчину спасти не удалось.

- В результате столкновения водитель погиб на месте до приезда медиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время все причины и обстоятельства случившегося выяснятся.

Стоит отметить, что на Кубани за прошедшие выходные за управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 100 водителей, 12 из них повторно сели за руль автомобиля, будучи лишенными права управления.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи ДТП произошло в Лазаревском районе. Там водитель на «Киа CEED» выехал на встречную полосу и влетел в КамАЗ. Грузовая машина после столкновения протаранила металлическое ограждение. В аварии пострадал несовершеннолетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU