В Краснодаре одновременно строят 10 школ

6 Июль 2020 2020-07-06T13:30:32+03:00

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В администрации краевого центра прошло аппаратное совещание. На нем обсудили этапы взведения школ и детских садов в столице Кубани. Отмечено, что сейчас идет строительство 10 школ, также работы ведутся в шести дошкольных учреждениях.

- В гимназии № 92 по улице Пионерской скоро приступят к кровле, в школе № 46 по улице Гидростроителей возводятся стены технического этажа, в школе по улице Цветаевой 4 уже накрыли крышу, в гимназии № 87 по улице Бульварное кольцо возвели фундамент, сейчас ведутся монолитные работы по возведению технического этажа, - перечислил этапы работ директор департамента строительства Артём Аганов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что еще в мае этого года глава города Евгений Первышов ездил на площадку и поручал ускорить строительство школы в поселке Россиийском. Но в связи с пандемией в период карантина замедлили поставки материалов из других регионов. После снятия ограничений мэр снова поехал на объект и решил взять возведение объекта под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU