2020-07-06T13:30:32+03:00
Общество

В Краснодаре одновременно строят 10 школ

Также работы идут в шести дошкольных учреждениях
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В администрации краевого центра прошло аппаратное совещание. На нем обсудили этапы взведения школ и детских садов в столице Кубани. Отмечено, что сейчас идет строительство 10 школ, также работы ведутся в шести дошкольных учреждениях.

- В гимназии № 92 по улице Пионерской скоро приступят к кровле, в школе № 46 по улице Гидростроителей возводятся стены технического этажа, в школе по улице Цветаевой 4 уже накрыли крышу, в гимназии № 87 по улице Бульварное кольцо возвели фундамент, сейчас ведутся монолитные работы по возведению технического этажа, - перечислил этапы работ директор департамента строительства Артём Аганов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что еще в мае этого года глава города Евгений Первышов ездил на площадку и поручал ускорить строительство школы в поселке Россиийском. Но в связи с пандемией в период карантина замедлили поставки материалов из других регионов. После снятия ограничений мэр снова поехал на объект и решил взять возведение объекта под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани обнулен налог на имущество для предприятий-участников нацпроекта
«Рогатый мошенник»: в Тимашевском районе мужик «скупал» скот, а вместо денег оставлял расписки
В Сочи школьники сдают самый массовый экзамен
В Крыму временно прекращены рейсы «Кометы» между Ялтой и Севастополем
Качественно и вовремя: В Новороссийске «Неометрия» вручила ключи первым жильцам ЖК «Облака»
В Сочи прибыл первый прямой рейс с туристами из Владивостока
В аэропорту Сочи задержали мужчину, которого объявили в международный розыск за кражу
В Краснодаре открыли памятную доску бывшему мэру Валерию Самойленко
В Краснодаре деревья с улицы Московской пересадят в конце сентября
Новая трасса Джубга-Сочи протянется на 119 километров
В Сочи мужчину лягнула лошадь во время конного похода
В Краснодаре одновременно строят 10 школ
В Краснодаре в ДТП погиб водитель иномарки
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 6 июля 2020 года: самому маленькому пациенту - 10 месяцев
На Кубани оказались востребованы курсирующие на побережье «Ласточки»
С жителя Сочи приставы взыскали крупную задолженность по алиментам
В Краснодарском крае действует повышенный класс пожароопасности
На Кубани на поддержку местных инициатив направят 1,2 млрд рублей
В Сочи произошел пожар в частной гостинице
В Ейске молодого парня насмерть сбил грузовой поезд
«Быстрый гол не входил в наши планы»: Юрий Газинский взял вину за поражение от «Зенита» на себя
Жители Краснодара могут вносить предложения по новому проекту Генплана
Температура воды в Черном море 6 июля 2020: теплее всего в Новороссийске
В Сочи в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир
Болельщики "Краснодара" растянули баннер в поддержку своей футбольной команды