В Краснодаре деревья с улицы Московской пересадят в конце сентября

6 Июль 2020 2020-07-06T13:24:19+03:00

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Строительство трамвайной ветки на улице Московской от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова в Музыкальном микрорайоне Краснодара должно начаться в этом году. Деревья, которые растут на месте будущей трамвайной линии, спиливать не будут - их пересадят в другие места.

- Строительство трамвайной ветки начнется осенью. При подготовке нужно перенести с этого места липы. Их почти 700 штук. Пересаживать деревья будут в конце сентября – начале октября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Некоторые деревья отдадут в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление. Они готовы обеспечить пересаженным деревьям необходимый уход. Также в мэрии отметили, что жители района также могут забрать липы на свои придомовые территории. Для этого в администрации организуют прием заявок.

Стоит отметить, что изначально начало строительства путей в Музыкальном микрорайоне Краснодара планировалось на июль месяц, но из-за карантинных мер сроки немного сдвинулись.

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Городские власти рассчитывают, что на работы уйдет около года и открытие состоится в августе 2021-го. Стоимость работ оценивают примерно в 550 млн рублей (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU