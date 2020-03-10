2020-03-10T18:27:33+03:00
Общество

Трамвайную ветку в Музыкальном микрорайоне Краснодара построят к августу 2021 года

А деревья с улицы Московской пересадят
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: МУП КТТУФото: МУП КТТУ
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Строительство трамвайной ветки на улице Московской от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова в Музыкальном микрорайоне Краснодара должно начаться в июле 2020 года. Городские власти рассчитывают, что на работы уйдет около года и открытие состоится в августе 2021-го. Стоимость работ оценивают примерно в 550 млн рублей. Об этом сообщил вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

Сейчас продолжается подготовка проекта, ожидается, что в мае он получил заключение государственной экспертизы.

Трамвайная ветка в Музыкальном микрорайоне Краснодара.

На планерке в городской администрации Артем Доронин рассказал, что строящееся здание офисного центра в районе пересечения улиц Московской и Петра Метальникова не помешает новой трамвайной линии.

- Стороннему землепользователю предоставлен земельный участок для строительства торгов-офисного помещения. Есть необходимые разрешения. Дополнительно сверили координаты с проектом строительства линии и разворотного кольца. Строящийся объект не мешает строительству, - отметил Доронин.

В то же время мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что с улицы Московской уберут деревья, которые растут на месте будущей трамвайной линии. Их не будут спиливать, а пересадят в другие места.

- При прокладке линии деревья по ул. Московской необходимо будет убирать. И, пока еще есть возможность, давайте рассмотрим, как мы сможем сделать именно пересадку этих деревьев. Деревьев достаточно много, они прижились. Сегодня есть технологии, которые позволяют сделать работы по пересадке и сохранить деревья. Конечно, технологии дорогостоящие. Но, тем не менее, эти средства необходимо зарезервировать и довести до департамента городского хозяйства. А также выбрать место, куда мы будем пересаживать эти деревья, - сказал Евгений Первышов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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