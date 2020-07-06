2020-07-06T13:41:48+03:00
Общество

В Краснодаре открыли памятную доску бывшему мэру Валерию Самойленко

Ее установили на здании по улице Гоголя
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре торжественно открыли мемориальную доску в честь бывшего мэра Краснодара Валерия Самойленко. Ее установили на доме, в котором он проживал около 25 лет – на улице Гоголя,23. Мероприятие приурочили ко дню рождения чиновника – 6 июля ему исполнилось бы 83 года.

- Я признателен всем, благодаря кому открытие этой доски стало возможным, - сказал сын Валерия Александровича, депутат городской Думы Краснодара Михаил Самойленко.

Валерий Самойленко с 1968 по 1987 годы был первым заместителем председателя краснодарского горисполкома и курировал строительную отрасль. Он участвовал в возведении микрорайонов Гидростроителей и Фестивального, а также Тургеневского моста, путепроводов на улицах Северной, Садовой, Суворова и Тихорецкой. В должности мэра города Самойленко был с 1987 по 2000 год.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в центре Краснодара отреставрировали памятную доску в честь 13-летней Лиды Воскресенской. Ее казнили фашисты за то, что она отравила пятерых немецких офицеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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